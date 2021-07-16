أمريكا والإمارات تناقشان تعزيز السلام في الشرق الأوسط

واشنطن - (د ب أ):

ذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الجمعة أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي، واندي شيرمان، اجتمعت اليوم في واشنطن العاصمة بمستشار رئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش لمناقشة مسائل استراتيجية والعمل على تعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان "ناقش المسؤولان أولويات أخرى في العلاقة بين الدولتين، بما في ذلك تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل والمقعد الذي ستشغله الإمارات في مجلس الأمن الدولي لفترة 2022-2023 وشراكتنا الرامية إلى بناء مستقبل آمن ومزدهر".

يشار إلى أن الإمارات والبحرين وإسرائيل وقعت على اتفاقيات لتطبيع العلاقات برعاية الولايات المتحدة في شهر سبتمر الماضي .