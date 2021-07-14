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البيت الأبيض: بايدن يشارك في اجتماع منتدى "إيبيك"

11:54 م الأربعاء 14 يوليه 2021
البيت الأبيض: بايدن يشارك في اجتماع منتدى "إيبيك"

البيت الأبيض

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك بعد غد الجمعة في اجتماع افتراضي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ " إيبيك".

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن القادة المشاركين في الاجتماع سيناقشون إنهاء جائحة كورونا ودعم التعافي الاقتصادي الدولي وتستضيف الاجتماع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.

وأضافت أن مشاركة الرئيس بايدن ستركز على جهود الولايات المتحدة في المنطقة المطلة على المحيطين الهندي والهادئ والتزامه أمام المؤسسات متعددة الأطراف.

ونبهت ساكي إلى أنه نظرا لأن هذه هي المشاركة الأولى للرئيس بايدن مع العديد من قادة منتدى "إيبيك"، وخصوصا في منطقة جنوب شرق آسيا، فسوف يسلط بايدن الضوء على الأهمية التي يوليها للمنطقة ورؤيته لأن تكون منطقة حرة ومفتوحة.

ومن المقرر أن يطلع بايدن القادة المشاركين على ما تقوم به الولايات المتحدة حتى تصبح ترسانة للقاحات للمنطقة ولدعم جميع من يعانون من فيروس"كوفيد ـ 19".

وأوضحت ساكي أن الرئيس الأمريكي سيقدم جدول أعمال يستهدف دعم الرفاهية المشتركة وتعزيز الإمكانات الاقتصادية بالمنطقة وبناء اقتصادات مرنة وشاملة.

هذا المحتوى من

البيت الأبيض جو بايدن منتدى إيبيك منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا

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