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إدارة بايدن تعتزم تمديد وقف الحوار الاقتصادي مع الصين

08:22 م الأربعاء 14 يوليه 2021
إدارة بايدن تعتزم تمديد وقف الحوار الاقتصادي مع الصين

جو بايدن

واشنطن - (د ب ا)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه ليس لدى وزيرة الخزانة جانيت يلين وطاقم العاملين التابعين لها أي خطط لإحياء الحوار الاقتصادي الأمريكي الصيني المنتظم الذي كان يحكم العلاقات بين البلدين خلال إدارتي الرئيسين الأسبقين جورج دبليو بوش وباراك أوباما، وتواصل بذلك الوزيرة في الوقت الحالي التعليق الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب.

في حين أن طاقم يلين وأطقم من إدارات أخرى على اتصال مع نظرائهم الصينيين، فإن التوقعات في الوقت الحالي ليست استئناف المحادثات الرسمية رفيعة المستوى، وفقًا لمصادر مطلعة .

ولم تعلق متحدثة باسم وزارة الخزانة على الفور.

ويعزز عدم الاهتمام بإعادة فتح القنوات التي كانت نشطة إبان حكم الرئيس الأسبق أوباما، الدليل على تشديد موقف الرئيس جو بايدن تجاه الصين، مما يشير إلى التدهور المستمر في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

جو بايدن واشنطن الصين باراك أوباما دونالد ترامب

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