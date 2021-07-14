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بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بعد الخضوع لجراحة في القولون

02:35 م الأربعاء 14 يوليه 2021
بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بعد الخضوع لجراحة في القولون

بابا الفاتيكان


روما - (د ب أ):

قال متحدث باسم الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إن البابا فرنسيس خرج من المستشفى وعاد إلى الفاتيكان، بعد 10 أيام من خضوعه لجراحة في القولون.

وخضع رئيس الكنيسة الكاثوليكية لعملية جراحية في مستشفى جامعة جميلي شمال روما.

وتم استئصال جزء من القولون في الجراحة التي أجريت في 4 يوليو، لمعالجة مرض مؤلم في الأمعاء.

وقبل عودته إلى الفاتيكان، توقف البابا، 84 عاما، في بازيليك القديسة مريم الكبرى وأعرب عن امتنانه لنجاح الجراحة وهو يقف أمام أيقونة السيدة العذراء، على حد قول الكرسي الرسولي.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، كانت هذه أول إقامة للبابا فرنسيس في المستشفى منذ بداية بابويته في عام 2013. وكان البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، الذي تولى البابوية من عام 1979 حتى 2005، قد خضع لعمليات جراحية 10 مرات.

بابا الفاتيكان البابا فرنسيس مستشفى جامعة جميلي الكنيسة الكاثوليكية روما

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