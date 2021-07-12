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إسرائيل تبدأ في إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح فايزر لمن يعانون من ضعف المناعة

08:48 م الإثنين 12 يوليه 2021
إسرائيل تبدأ في إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح فايزر لمن يعانون من ضعف المناعة

لقاح فايزر

تل أبيب - (بي بي سي)

بدأت إسرائيل إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر-بايونتيك للمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مجدداً.

وسيسمح وبشكل فوري بحصول المرضى الذين خضعوا لعمليات زراعة قلب ورئة وكلى وبعض مرضى السرطان، على الجرعة.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية أن "عدة أدلة أشارت إلى غياب الاستجابة الكافية لمن يعانون من ضعف في المناعة، للأجسام المضادة بعد الحصول على جرعتين من اللقاحات".

وبحسب البيان فإن هذا القرار جاء بعد ارتفاع الحصيلة اليومية للإصابات.

ونجحت إسرائيل التي خاضت حملة تطعيم طموحة بدأتها في 19 ديسمبر الماضي في خفض عدد الإصابات اليومية قبل ارتفاعها مجددا مع انتشار المتحورة دلتا التي اكتشفت في الهند في أبريل الماضي.

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لقاح فايزر ضعف المناعة إسرائيل فيروس كورونا

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