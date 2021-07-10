مجموعة العشرين تحذر من سلالات كورونا مع تفاقم التفشي العالمي للوباء

فينيسيا - (د ب أ )

حذر وزراء مالية مجموعة العشرين فى اجتماعهم اليوم السبت فى مدينة فينيسيا الإيطالية من أن السلالات المتحورة الجديدة لفيروس كورونا المستجد تمثل مخاطر مستمرة للنمو حتى فى ظل التوقعات العامة المبشرة للاقتصاد .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أن تحذيرات وزراء مالية مجموعة العشرين تأتى فى الوقت الذى لاتزال فيه حالات الإصابة في الولايات المتحدة آخذة فى الارتفاع بعد ظهور سلالة دلتا التى تم الإعلان عن أنها أصبحت السلالة السائدة في البلاد ، وانتشارها خاصة في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

وأوضحت الوكالة أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تضاعفت فى مقاطعة لوس أنجلوس هذا الأسبوع.

وقد زادت حالات العلاج بالمستشفيات في المملكة المتحدة بأكثر من 56٪ في أسبوع واحد بينما ، سجلت روسيا وفيات قياسية نتيجة للإصابة بالفيروس ، فى الوقت الذى ارتفعت فيه حالات الإصابة فى طوكيو . وأعادت سيدني وسول وسنغافورة وهولندا فرض القيود الخاصة بمكافحة كورونا مرة أخرى .

ومن جانبه دعا وزير المالية الألماني أولاف شولتس إلى تحسين توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم.

وخلال اجتماعه مع نظرائه في الدول الصناعية والتجارية العشرين الكبرى في مدينة فينيسيا بإيطاليا، قال نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إن من الضروري توفير لقاحات وموارد مالية كافية.

وأضاف " في الوقت نفسه، يجب علينا أن نضمن أن تصل اللقاحات إلى المكان الذي توجد فيه حاجة إليها".

ورأى شولتس أنه نظرا لأن الفيروس دائم التحور ، فإنه يجب ضمان استمرار إنتاج اللقاحات على المدى الطويل واستمرار البحث العلمي.