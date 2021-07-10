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الاتحاد الأوروبي: نمتلك كمية من اللقاحات تكفي لتطعيم 70% من البالغين ضد كورونا

05:58 م السبت 10 يوليه 2021
الاتحاد الأوروبي: نمتلك كمية من اللقاحات تكفي لتطعيم 70% من البالغين ضد كورونا

الاتحاد الأوروبي

برلين - (أ ش أ):

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم /السبت/ أنه يمتلك كمية من اللقاحات تكفي لتطعيم 70% من السكان البالغين ضد فيروس كورونا الذي تواصل متحوّرته (دلتا) التفشي في العالم، مما يثير المخاوف من تداعيات الحضور الجماهيري الكثيف للمباراة النهائية لكأس أوروبا لكرة القدم /الأحد/ في لندن.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين - في تصريح أوردته شبكة (دويتشه فيله الألمانية) - "في نهاية الأسبوع وزّعنا كمّية من اللقاحات على الدول الأعضاء تكفي لتلقيح 70 بالمائة على الأقل من السكان البالغين خلال الشهر الجاري.. وبحلول الغد سنكون قد وزعنا نحو 500 مليون جرعة على جميع أنحاء أوروبا".

ويقع على عاتق حكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد إعطاء اللقاحات لمواطنيها، علما بأن وتيرة حملات التلقيح تتفاوت بين بلد وآخر.. لكن فون دير لايين أكدت أن "الاتحاد الأوروبي وفى بوعده".

وتابعت أن كوفيد-19 "لم يُهزم بعد، لكننا مستعدون لمواصلة توفير اللقاحات، بما في ذلك ضد المتحورات الجديدة".

وتواصل المتحوّرة دلتا الأكثر عدوى تفشيها، ما يثير قلقا كبيرا.

وفي هذا السياق، يثير حضور 65 ألف شخص المباراة النهائية لكأس أوروبا بكرة القدم في لندن بين إيطاليا وإنجلترا غدا /الأحد/ مخاوف كبيرة.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من أربعة ملايين شخص على الأقل في العالم منذ ظهور الوباء أواخر ديسمبر 2019 في الصين.

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الاتحاد الأوروبي لقاح كورونا فيروس كورونا برلين

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