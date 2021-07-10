النمسا: الحكومة ماضية في رفع قيود كورونا رغم القلق من موجة رابعة

فيينا- (أ ش أ):

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن بلاده ماضية في خطة تخفيف قيود كورونا والتي تكتمل في 22 يوليو الجاري بإنهاء الإلزام بارتداء الكمامات في كل أماكن التسوق وعودة المناسبات العامة.

وقال كورتس - في تصريح اليوم السبت - "إذا حدثت موجة رابعة من الوباء سوف تعدُل الحكومة عن خطة تخفيف القيود مرة أخرى في البلاد".. مشيرا إلى أن الإقبال على التطعيم بشكل عاجل هو الحل الأمثل لمنع تجدد القيود إذا انتشر المتغير الجديد"دلتا".

ودعا كورتس مواطني بلاده إلى أخذ التطعيم المتوفر ضد كورونا.. موضحا أن اللقاح الأمريكي "جونسون آند جونسون" سوف يتم طرحه بعد غد الاثنين وسط تسهيلات إجرائية واسعة.

من جانبه.. حذر وزير الصحة فولفجانج موكشتاين من أن متغير "دلتا " من فيروس كورونا هو الأكثر شيوعا في البلاد حاليا.. لافتا إلى أن الوزارة سوف تعمل بكل جهد لمنع تكرار وضع الأزمة الذي حدث في الخريف الماضي.

وفي السياق، سجلت وزارة الصحة النمساوية 133 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 651 ألفا و453 حالة، تعافى منها 638 ألفا و814 حالة.. بينما توفى 10 آلاف و723 حالة.

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 105 حالات منهم 43 حالة في وحدات العناية المركزة بينما تم توزيع 8 ملايين و523 ألفا و713 جرعة من لقاحات كورونا.