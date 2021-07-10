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الاتحاد الأوروبي: تسليم لقاحات تكفي لتلقيح 70% من سكان الدول الأعضاء

12:10 م السبت 10 يوليه 2021
الاتحاد الأوروبي: تسليم لقاحات تكفي لتلقيح 70% من سكان الدول الأعضاء

أورسولا فون دير لاين

بروكسل- (أ ش أ):

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي تمكن حتى الآن من تسليم لقاحات مضادة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تكفي لتطعيم 70٪ من السكان البالغين في الدول الأعضاء.

وقالت فون دير لاين، في بيان نشرته قبل قليل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمفوضية :" لدي أخبار سارة لمواطنينا الأوروبيين اليوم؛ حيث اننا التزمنا بوعدنا وقمنا في نهاية هذا الأسبوع بتسليم لقاحات إلى الدول الأعضاء تمكنها من تلقيح 70٪ على الأقل من البالغين في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر".

وأضافت أنه بحلول الغد، سيتم توزيع حوالي 500 مليون جرعة لقاح في جميع أنحاء مناطق الاتحاد الأوروبي. مشيرة إلى أن حملة التطعيم الخاصة بالاتحاد الأوروبي تسارعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، بما اعتبرته "نهجا ناجحا".

وجاء في البيان أيضا، على لسان المسؤولة الأوروبية، أنه لم يتم هزيمة كوفيد-19 بعد. لكننا على استعداد لتقديم المزيد من اللقاحات، بما يعمل أيضا على مكافحة المتغيرات الجديدة للفيروس. ودعت الدول الأعضاء لبذل قصارى جهدها لزيادة وتيرة التطعيمات.

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