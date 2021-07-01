تركيا تتعهد بتولي حراسة مطار كابول بعد انسحاب الناتو من أفغانستان

إسطنبول - (د ب أ):

قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا قد تواصل القيام على حراسة مطار كابول بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان هذا الصيف.

ومن المقرر أن تنتهي مهمة الناتو، "الدعم الحازم" بقيادة واشنطن، باكتمال انسحاب قوات التحالف العسكري الغربي من البلاد في سبتمبر المقبل. وتشمل المهمة تدريب قوات الحكومة الأفغانية، وتقديم المشورة والمساعدة.

وتتولى تركيا، وهي عضو في الناتو، حماية المطار، وقالت أنقرة اليوم الخميس إنها على استعداد للإبقاء على قواتها هناك لمواصلة هذه العملية.

ويمكن تصور استمرار انخراط تركيا في العملية بموجب تفويض جديد من الأمم المتحدة أو على أساس اتفاق ثنائي مع الحكومة الأفغانية وتأييد من مسلحي طالبان.

وقال المتحدث الرئاسي التركي، إبراهيم كالين، إن أنقرة تحتفظ بـ "قنوات" مع طالبان.

وشكل مطار كابول معضلة للولايات المتحدة ودول أخرى تغادر قواتها أفغانستان حاليا. ولدى هذه الدول هواجس تتعلق بكيفية إجلاء أفرادها، مثل الدبلوماسيين، إذا ما اندلع القتال في العاصمة.

كان أردوغان ربط في الآونة الأخيرة بين استمرار وجود القوات التركية وبين "دعم دبلوماسي ولوجستي ومالي" من الولايات المتحدة. ويجري الجانبان مباحثات بشأن التوصل لاتفاق في هذا الصدد.

وقد توفر تركيا أيضا الأمن لبعثات أجنبية.