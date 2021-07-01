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"سبيس إكس" الأمريكية تطلق صاروخًا يحمل 88 قمرًا صناعيًا

09:15 ص الخميس 01 يوليه 2021
"سبيس إكس" الأمريكية تطلق صاروخًا يحمل 88 قمرًا صناعيًا

شركة سبيس إكس

واشنطن /أ ش أ/

أعلنت شركة (سبيس إكس) الأمريكية، إطلاق صاروخ يحمل 88 قمرًا صناعيًا، في مهمة أطلق عليها اسم "Transporter 2".
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم /الخميس/ أن صاروخ "فالكون 9" أُطلق بنجاح من المطار الفضائي في رأس كانافرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، وعلى متنه 88 قمرًا صناعيًا.
وينقل الصاروخ إلى المدار 88 قمرًا صغيرًا تتضمن 5 أقمار طورتها وكالة التصاميم الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".
وتعليقًا على الإطلاق، قال مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك إن الصاروخ "فالكون 9" يؤدي مهام "الحافلة" التي تنقل الحمولة إلى الفضاء.
وتعد الرحلة هي الثامنة لصاروخ "فالكون 9" الذي استخدم سابقًا لإطلاق أقمار GPS للملاحة وأقمار "ستارلينك" لخدمة الإنترنت.
ويمتلك مجموعة من العملاء الحكوميين والتجاريين الأقمار الصناعية بما في ذلك وكالة ناسا وشركة الأقمار الصناعية الرادارية ICEYE - بالإضافة إلى ثلاثة أقمار صناعية لكوكبة الإنترنت ستار لينك Starlink التابعة لشركة سبيس إكس.

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Asha
شركة سبيس إكس إطلاق صاروخ فلوريدا أقمار صناعية

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