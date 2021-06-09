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مجموعة السبع تعتزم توفير مليار جرعة إضافية للقضاء على كورونا العام المقبل

11:45 م الأربعاء 09 يونيو 2021
مجموعة السبع تعتزم توفير مليار جرعة إضافية للقضاء على كورونا العام المقبل

مجموعة السبع

لندن - (د ب أ)

يعتزم قادة دول مجموعة السبع الاقتصادية الكبرى توفير مالا يقل عن مليار جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لكورونا خلال العام المقبل من أجل المساعدة في تغطية احتياجات 80% من البالغين في انحاء العالم.

ووفقًا لمسودة بيان اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، فإنه قبيل إنعقاد قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة يضع مسؤولون وثيقة تحدد خطة للقضاء على الجائحة بحلول ديسمبر 2022.

وأشارت بلومبرج إلى أنه لم يتم الانتهاء من إعداد الوثيقة بعد ولكنها ستشكل الأساس لمحادثات المرحلة النهائية في قمة القادة في كورنوال، جنوب غرب إنجلترا، التي تبدأ بعد غد الجمعة.

السبع الاقتصادية مجموعة السبع لقاح كورونا فيروس كورونا

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