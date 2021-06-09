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مقتل 12 شخصًا في هجوم لمسلحين على قاعدة عسكرية في الصومال

05:51 م الأربعاء 09 يونيو 2021
مقتل 12 شخصًا في هجوم لمسلحين على قاعدة عسكرية في الصومال

حركة الشباب

مقديشو - (د ب أ)

قتل 12 شخصًا على الأقل في هجوم لمسلحي حركة الشباب المتشددة على قاعدة عسكرية في الصومال.

وقال القائد مهد علي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عناصر من الجماعة مدججين بالسلاح هاجموا القاعدة الواقعة خارج مدينة بيداوا يوم الأربعاء.

وذكر سكان بيداوا أنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار استمر لعدة لساعات.

وقال علي إن جنودا إثيوبيين تابعين لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي تحركوا لمساعدة الجنود الصوماليين ونجحوا أخيرًا في صد المهاجمين.

وأعلنت حركة الشباب من خلال إذاعة الأندلس مسؤوليتها عن الهجوم.

وشهد الصومال، الذي يمر بأزمة سياسية حادة، اشتباكات بين الفصائل السياسية المختلفة خلال الأشهر الماضية بسبب تأجيل إعادة الانتخابات.

وفر ما بين 60 ألف و 100 ألف شخص من العاصمة مقديشو منذ 25 أبريل الماضي هربا من أعمال العنف، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

وتستغل حركة الشباب الوضع المضطرب لزيادة نفوذها، وشنت هجمات متكررة في البلاد.

حركة الشباب الصومال مقديشو حفظ السلام

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