صفعة ماكرون.. ما مصير المتهمين بالاعتداء على الرئيس الفرنسي؟

كتبت – إيمان محمود:

خلال زيارة رسمية إلى مقاطعة دروم الواقعة جنوب شرقي فرنسا، تعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للصفع على وجهه من أحد المواطنين الفرنسيين الذين وقفوا في استقباله.

وأظهر الفيديو الذي بثته عدد من القنوات وانتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ماكرون وهو يسير إلى حاجز حديدي قصير يقف وراءه عشرات الفرنسيين، ليهم بمصافحتهم، قبل أن يصفعه أحدهم وهو يصرخ "تسقط الماكرونية".

وسرعان ما تحرّك ضباط الحراسة الخاصة بالرئيس نحو الشاب الذي صفعه وألقوا القبض عليه، كما حاولوا إبعاد الرئيس الفرنسي بعيدًا عن الحشد لكنه أصرّ على البقاء واستمرار مصافحة المواطنين.

Man slaps President Macron while on regional tour of southeast France.



Courtesy video 🎥

pic.twitter.com/mG1BduaxmL