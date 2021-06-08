كوريا الجنوبية تُسجل 454 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سول-(أ ش أ):

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 454 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 145 ألفا و91 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1975 حالة.

وأضافت الهيئة أن عدد المرضى الذين يرقدون في حالات حرجة يبلغ حاليا 149 شخصا.