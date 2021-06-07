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مصدر أمني عراقي: إطلاق سراح قيادي بالحشد الشعبي

09:44 م الإثنين 07 يونيو 2021
مصدر أمني عراقي: إطلاق سراح قيادي بالحشد الشعبي

قاسم مصلح

بغداد - (د ب أ)

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بإطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إنه تم إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، بقرار قضائي؛ لعدم كفاية الأدلة، وراء اعتقاله على خلفية التورط في جرائم اغتيالات.

من جهتها، أكدت مصادر في هيئة الحشد الشعبي إطلاق سراح مصلح.

كانت القوات الأمنية العراقية قد اعتقلت مصلح في السادس والعشرين من الشهر الماضي وفق مذكرة اعتقال من القضاء العراقي بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

قاسم مصلح العراق بغداد الإرهاب

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