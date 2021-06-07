الصحة العالمية: قمة مجموعة السبع عليها ضمان التوزيع المتساوي للقاحات كورونا

جنيف - (د ب أ)

قال رئيس منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن دول مجموعة السبع لديها القدرة على على توفير 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول الفقيرة في شهري يونيو ويوليو فقط للمساعدة في تلبية مستهدفات التطعيم خلال قمتهم المقرر عقدها هذا الأسبوع.

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسيوس "تقاسم اللقاحات صار الآن ضروريا من أجل وضع حد للمرحلة الحادة من الجائحة".

وأوضح مدير المنظمة أن 44 في المئة من جميع الجرعات تم إعطاؤها حتى الآن في الدول الغنية ، لكن 4ر0 في المئة فقط في الدول الفقيرة.

وقال تيدروس إن الأمر الأكثر احباطا حول هذا الاحصاء هو أنه لم يطرأ عليه تغيير على مدى شهور .

يذكر أنه من المقرر أن تعقد قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في كورنوال بانجلترا من 11 إلى13يونيو الحالي.

وتضم مجموع السبع كلا من كندا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا واليابان والممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي.

وقال مدير المنظمة إن الجائحة بصفة عامة تمضي في مسارين ، فبينما يتباطأ انتشار الفيروس في بعض المناطق ، يزداد في أفريقيا وأمريكا الجنوبية على سبيل المثال.

وبحسب منظمة الصحة العالمية،تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة للأسبوع السادس على التوالي ، في حين انخفض أيضا عدد حالات الوفاة للأسبوع الخامس على التوالي.