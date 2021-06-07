إعادة المعارض الروسي نافالني إلى سجن قريب من موسكو

موسكو - (د ب أ)

أعيد المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى السجن الأصلي الذي كان يقبع به، بعد انهاء إضرابه عن الطعام.

قالت المتحدثة باسمه كيرا يارميش عبر تويتر اليوم الاثنين إن نافالني نقل إلى بوكروف الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر شرق العاصمة الروسية موسكو.

كان نافالني قد نُقل إلى سجن آخر مزود بمستشفى في مدينة فلاديمير جراء تدهور صحته نتيجة لاضرابه عن الطعام قبل شهر ونصف تقريبا.

وبعد فترة لاحقة، أنهى إضرابه عن الطعام. وكان هدفه هو الحصول على رعاية طبية أفضل.

كما سحب المعارض الصارم للرئيس فلاديمير بوتين شكاوى ضد السجن الواقع في بوكروف اليوم.

كان نافالني قد انتقد إزالة مقالات من الصحف التي أراد قراءتها في الحجز. وبالإضافة لذلك لم يسمح له باستخدام المصحف الذين كان قد جلبه معه.

ونقل موقع "دوشد" الإلكتروني المستقل عن نافالني القول بعد جلسة محاكمة إنه لا يوجد مزيد من الرقابة. وقال "لقد حققنا كل شيء". والآن معه الإنجيل وكذلك القرآن.

كان المعارض السياسي البارز اعتقل في أحد مطارات موسكو في منتصف كانون ثان/يناير لدى عودته من ألمانيا.