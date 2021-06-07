إصابة 15 شخصًا جراء انفجار سيارة إسعاف في ألمانيا

برلين - (د ب أ)

انفجرت سيارة إسعاف في مدينة باد زيجبرج شمالي ألمانيا ما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة لـ 15 شخصًا.

وذكرت الشرطة أن السيارة اندلعت فيها النيران اليوم الاثنين جراء خلل تقني.

وقال متحدث باسم الشرطة إن السيارة انفجرت أثناء أعمال الإطفاء ما أسفر عن إصابة 12 عاملاً من عاملي الإطفاء وثلاثة عاملين من طاقم السيارة.

ورجح المتحدث أن يكون سبب الانفجار هو وجود أسطوانات أكسجين على متن سيارة الإسعاف، وأضاف أن قوة الانفجار أدت إلى إلحاق أضرار بثلاث سيارات محيطة إحداها وقعت لها أضرار شاملة.

وقدرت الشرطة قيمة الأضرار العينية الناجمة عن الحادث بما يصل إلى 300 ألف يورو.