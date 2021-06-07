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إصابة 15 شخصًا جراء انفجار سيارة إسعاف في ألمانيا

05:59 م الإثنين 07 يونيو 2021
إصابة 15 شخصًا جراء انفجار سيارة إسعاف في ألمانيا

انفجار سيارة إسعاف في ألمانيا

برلين - (د ب أ)

انفجرت سيارة إسعاف في مدينة باد زيجبرج شمالي ألمانيا ما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة لـ 15 شخصًا.

وذكرت الشرطة أن السيارة اندلعت فيها النيران اليوم الاثنين جراء خلل تقني.

وقال متحدث باسم الشرطة إن السيارة انفجرت أثناء أعمال الإطفاء ما أسفر عن إصابة 12 عاملاً من عاملي الإطفاء وثلاثة عاملين من طاقم السيارة.

ورجح المتحدث أن يكون سبب الانفجار هو وجود أسطوانات أكسجين على متن سيارة الإسعاف، وأضاف أن قوة الانفجار أدت إلى إلحاق أضرار بثلاث سيارات محيطة إحداها وقعت لها أضرار شاملة.

وقدرت الشرطة قيمة الأضرار العينية الناجمة عن الحادث بما يصل إلى 300 ألف يورو.

ألمانيا انفجار سيارة إسعاف مدينة باد زيجبرج

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