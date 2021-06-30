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الأمم المتحدة: تأثير كورونا على السياحة قد يكلّف الاقتصاد العالمي خسائر بأكثر من 4 تريليونات دولار

11:11 م الأربعاء 30 يونيو 2021
الأمم المتحدة: تأثير كورونا على السياحة قد يكلّف الاقتصاد العالمي خسائر بأكثر من 4 تريليونات دولار

الأمم المتحدة

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن انهيار قطاع السياحة على مستوى العالم بسبب وباء فيروس كورونا قد يكلّف الاقتصاد العالمي خسائر تُقدر بأكثر من 4 تريليونات دولار.

ذكر التقرير، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الوباء تسبب بالفعل في خسائر بقطاع السياحة خلال عام 2020 فقط تبلغ 2.4 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن السياحة لن تعود إلى ما كانت عليه في عام 2019، أي قبل انتشار كورونا، قبل عام 2023 أو بعد ذلك.

وأضاف التقرير الدولي أن السياحة الدولية والقطاعات ذات الصلة تكبدت خسارة تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار في عام 2020 بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للانخفاض الحاد في عدد السياح الدوليين الوافدين.

وحذّر التقرير من الانتشار غير المتكافئ للقاحات، مؤكدًا أنه يضخم من الضربة الاقتصادية التي عانى منها قطاع السياحة في البلدان النامية، بحيث إنه يمكن أن يمثل ما يصل إلى 60 ٪ من خسائر الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

هذا المحتوى من

Asha
الأمم المتحدة قطاع السياحة الاقتصاد العالمي فيروس كورونا

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