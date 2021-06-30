لافروف: على موسكو وواشنطن إعادة ضبط أوضاع العمل الدبلوماسي بينهما

روسيا - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة إعادة ضبط الوضع غير الصحي وغير المقبول الذي تشهده أعمال البعثات الدبلوماسية للبلدين.

وقال الوزير الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- إنه فيما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية، فإن موسكو تسعى منجانبها وتدعو الجانب الأمريكي إلى إعادة ضبط هذا الوضع، الذي وصفة بـ"غير الصحي وغير المقبول".

كما كشف كبير الدبلوماسيين الروس عن أن الولايات المتحدة طلبت 180 تأشيرة لاستبدال الموظفين المحليين بمواطنين أمريكيين.. مؤكدًا أنه: "إذا واصلنا التصرف على هذا النحو، فإننا سننسى النقطة التي انطلقنا منها، وسنتحول إلى علاقات طالب ومعلم. وليست لدينا نية للقيام بذلك".

وأشار لافروف إلى أن روسيا، على عكس الولايات المتحدة ، كانت تقوم منذ فترة طويلة بمقاربة شاملة لحل المشكلات الخاصة بتشغيل البعثات الدبلوماسية.

كما أعلن الوزير الروسي أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن قد يزور روسيا في يوليو.

وقال لافروف "لقد دعونا السيد بيدرسن للقيام بزيارة أخرى إلى روسيا. والآن نحن متفقون على الموعد".. مُضيفًا أنه على الأرجح ستتم الزيارة في يوليو المقبل"، وأكد أن المبعوث الأممي مكلف بدفع الأطراف السورية نحو الحوار.