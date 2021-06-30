الأمم المتحدة تطلق رسميًا الصندوق الاستئماني "يونيتلايف"

فرنسا - (أ ش أ)

أٌطلق رسميًا صندوق الأمم المتحدة الاستئماني "يونيتلايف" الذي يهدف إلى مكافحة سوء التغذية المزمن في مناطق العالم، وذلك على هامش "منتدى المساواة بين الأجيال" الذي ترأسته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واستضافته حكومتا فرنسا والمكسيك.

وأٌنشئ صندوق "يونيتلايف" بالتعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية وديوان ولي عهد أبوظبي والحكومة الفرنسية ويهدف إلى معالجة قضية الأمن الغذائي وسوء التغذية المزمن في العالم.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه بتقديم 2.5 مليون دولار منحة لدعم برامج الصندوق.

وأعلنت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي في كلمتها أمام المنتدي دعم بلادها لصندوق " يونيتلايف " والجهود المبذولة لحماية ملايين الأطفال من المعرضين لسوء التغذية المزمن حول العالم.

من جانبه، قال جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا أمام المنتدي: "إننا فخورون جدًا بكوننا عضوا دائما في شراكة "يونيتلايف" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجهات أخرى، مما أسهم في إطلاق هذه المبادرة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية".