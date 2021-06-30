Masrawy logo white

الأمم المتحدة تطلق رسميًا الصندوق الاستئماني "يونيتلايف"

12:15 ص الأربعاء 30 يونيو 2021
الأمم المتحدة تطلق رسميًا الصندوق الاستئماني "يونيتلايف"

الأمم المتحدة

فرنسا - (أ ش أ)

أٌطلق رسميًا صندوق الأمم المتحدة الاستئماني "يونيتلايف" الذي يهدف إلى مكافحة سوء التغذية المزمن في مناطق العالم، وذلك على هامش "منتدى المساواة بين الأجيال" الذي ترأسته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واستضافته حكومتا فرنسا والمكسيك.

وأٌنشئ صندوق "يونيتلايف" بالتعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية وديوان ولي عهد أبوظبي والحكومة الفرنسية ويهدف إلى معالجة قضية الأمن الغذائي وسوء التغذية المزمن في العالم.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه بتقديم 2.5 مليون دولار منحة لدعم برامج الصندوق.

وأعلنت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي في كلمتها أمام المنتدي دعم بلادها لصندوق " يونيتلايف " والجهود المبذولة لحماية ملايين الأطفال من المعرضين لسوء التغذية المزمن حول العالم.

من جانبه، قال جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا أمام المنتدي: "إننا فخورون جدًا بكوننا عضوا دائما في شراكة "يونيتلايف" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجهات أخرى، مما أسهم في إطلاق هذه المبادرة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية".

هذا المحتوى من

الأمم المتحدة الصندوق الاستئماني يونيتلايف مكافحة سوء التغذية المزمن

الخبر التالى:

برلمان سول يتبنى قرارًا يُدين خطة اليابان للتخلص من مياه مفاعل "فوكوشيما" بالبحر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
376

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

430

متعافون اليوم

280770

إجمالي الإصابات

16125

إجمالي الوفيات

210482

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:حبس رجل الأعمال حسن راتب 4 أيام بقضية "التنقيب عن الآثار" (فيديو لحظة الترحيل)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا