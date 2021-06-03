جين ساكي: بايدن يزور بريطانيا وبلجيكا وسويسرا الشهر الجاري

واشنطن - (د ب أ):

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة المتحدة وبلجيكا وسويسرا في يونيو الجاري، وستكون بريطانيا هى أوّل محطة فى جولته الخارجية.

وتسلط الرحلة الضوء على التزام أمريكا بإحياء التحالفات عبر الأطلسي وتنشيط العلاقات والعمل في تعاون وثيق مع حلفاء أمريكا متعدّدي الأطراف لمواجهة التحدّيات العالمية وتأمين مصالح أمريكا على نحو أفضل، بحسب بيان من المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي.

ويلتقي بايدن برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 10 يونيو لتأكيد القوة الراسخة للعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ثم يحضر قمة "جي 7" (مجموعة السبع) في كورنوال بالمملكة المتحدة، التي تنعقد في الفترة ما بين 11 و13 يونيو، وفقا للبيان الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي سيؤكّد على التزام بلاده بالتعددية، وسيعمل على تعزيز أولويات السياسة الأمريكية الرئيسية بشأن مجالات "الصحة العامة والتعافي الاقتصادي وتغير المناخ، ويبرز التضامن والقيم المشتركة بين الديمقراطيات الكبرى. كما سيعقد إلى ذلك اجتماعات ثنائية مع زملائه من قادة مجموعة السبع".

ويلتقي بايدن بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في قلعة وندسور في 13 يونيو.

ويتوجه بايدن بعد ذلك إلى بلجيكا، حيث يشارك في قمة الناتو في 14 يونيو بالعاصمة بروكسل، ليؤكّد التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي والأمن عبر المحيط الأطلسي والدفاع الجماعي.

ويناقش قادة الناتو في هذا الاجتماع كيفية توجيه الحلف للتعامل مع التهديدات المستقبلية وضمان المشاركة الفعالة في تحمل الأعباء. كما سيلتقي بايدن مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية.

وخلال وجوده في بروكسل، يشارك الرئيس بايدن أيضا في اجتماع قمة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي في 15 حزيران/يونيو، لمناقشة قضايا الأمن الصحي العالمي وتحفيز الانتعاش الاقتصادي العالمي والتصدّي لتغيّر المناخ وتعزيز التعاون الرقمي والتجاري وتعزيز الديمقراطية.

ويعقد بايدن لاحقا قمة ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 حزيران/يونيو في جنيف بسويسرا.