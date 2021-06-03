روسيا ترفض اتهامات الغرب بالتمييز ضد وكلاء الإعلام الأجنبي

موسكو- أ ش أ:

رفضت روسيا الاتهامات الموجهة لها بالتمييز ضد وكلاء وسائل الإعلام الأجنبية، موضحة أن القانون الروسي الخاص بوسائل الإعلام الأجنبية كان ردا على الإجراءات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال إفطار عمل مكرس لوكلاء وسائل الإعلام الأجنبية في روسيا على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، الخميس:"إن القانون الروسي بهذا الشأن ظهر كرد على الإجراءات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية"، مشيرة إلى أن الشركاء الغربيين لم يتركوا لبلادها أي خيار آخر، ومؤكدة أن القانون الروسي أكثر ليبرالية من القوانين المماثلة الأجنبية.

وتابعت: "سنبذل قصارى جهدنا لدحض هذه المعلومات حين يقولون إن وسائل الإعلام الأجنبية في بلادنا لا تتمتع بنفس الحقوق، التي تتمتع بها وسائل الإعلام الأخرى"، مشددة على أن هذا الأمر ليس صحيحا.

ويُعقد منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي هذا العام في الفترة من 2 إلى 5 يونيو الجاري في شكل مباشر.