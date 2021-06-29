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السفارة الأمريكية باليمن تدين الهجوم الصاروخي الحوثي على مأرب

10:05 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
السفارة الأمريكية باليمن تدين الهجوم الصاروخي الحوثي على مأرب

أرشيفية

اليمن - (أ ش أ)

أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن اليوم الثلاثاء، الهجوم الصاروخي الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على حي سكني بمدينة مأرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة 13 شخصًا بينهم 4 أطفال.

قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي كاثي ويستلي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" اليوم الثلاثاء، إنه حان الوقت لإنهاء الصراع في اليمن وتقديم الإغاثة للشعب اليمني، ويجب على الحوثيين القبول بوقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات.

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السفارة الأمريكية اليمن الحوثيين هجوم صاروخي مأرب الحرب اليمنية

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