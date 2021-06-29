Masrawy logo white

الحكومة الأفغانية ترفض استيراد اللقاح الروسي المضاد لكورونا

10:09 ص الثلاثاء 29 يونيو 2021
الحكومة الأفغانية ترفض استيراد اللقاح الروسي المضاد لكورونا

لقاح كورونا

كابول - أ ش أ

كشفت وثائق، اليوم الثلاثاء، عن رفض وزارة الصحة العامة الأفغانية قبول عرض أحد التجار باستيراد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي إلى أفغانستان مجانًا، لأن اللقاح لم يحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية بعد.

ووفقا للوثائق التي حصلت عليها وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، كتب رئيس شركة النفط الدولية فضل رحيم سردار في رسالة إلى المجلس الاستشاري الأعلى للقصر الرئاسي الأفغاني، أن "شركة النفط الدولية ترغب في نقل 20 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك في إلى الحكومة الأفغانية مجانًا".

وأثنى خبراء الصحة الأفغان على عرض التاجر، مؤكدين أنه ما من سبيل للسيطرة على فيروس كورونا بدون اللقاح.

ويقول الخبراء إن منظمة الصحة العالمية لم توافق على لقاح سبوتنيك في الروسي لكن بعض الدول استخدمته ووجدته أكثر فاعلية من اللقاحين الهندي والصيني.

اللقاح الروسي المضاد لكورونا الحكومة الأفغانية أفغانستان فيروس كورونا لقاح كورونا

الخبر التالى:

بسبب كورونا.. رئيس جنوب أفريقيا يعتزم إقالة وزير الصحة

كورونا.. لحظة بلحظة

376

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

430

متعافون اليوم

280770

إجمالي الإصابات

16125

إجمالي الوفيات

210482

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا