وزير الخارجية الأمريكي: ضرباتنا الجوية على سوريا والعراق "رسالة ردع قوية"
واشنطن-(أ ش أ):
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء الضربات الجوية الأمريكية على الفصائل المدعومة إيرانيا في سوريا والعراق، "رسالة ردع قوية".
وقال بلينكن - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إن واشنطن اتخذت إجراءات ضرورية ومناسبة ومدروسة، يهدف للحد من مخاطر التصعيد ومنع أي هجمات أخرى في المستقبل.
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أدان - أمس - الهجوم الجوي الأمريكي الذي استهدف ليلة أمس موقعا على الحدود العراقية ـ السورية، معتبرا أن الهجوم انتهاك للسيادة العراقية.
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