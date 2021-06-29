وزير الخارجية الأمريكي: ضرباتنا الجوية على سوريا والعراق "رسالة ردع قوية"

واشنطن-(أ ش أ):

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء الضربات الجوية الأمريكية على الفصائل المدعومة إيرانيا في سوريا والعراق، "رسالة ردع قوية".

وقال بلينكن - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إن واشنطن اتخذت إجراءات ضرورية ومناسبة ومدروسة، يهدف للحد من مخاطر التصعيد ومنع أي هجمات أخرى في المستقبل.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أدان - أمس - الهجوم الجوي الأمريكي الذي استهدف ليلة أمس موقعا على الحدود العراقية ـ السورية، معتبرا أن الهجوم انتهاك للسيادة العراقية.