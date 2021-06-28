Masrawy logo white

القيمة التسويقية لفيسبوك تتخطى تريليون دولار

11:32 م الإثنين 28 يونيو 2021
القيمة التسويقية لفيسبوك تتخطى تريليون دولار

شركة فيسبوك الأمريكية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن القيمة السوقية لشركة "فيسبوك" الأمريكية (Facebook) عملاق منصات التواصل الاجتماعي، تخطت التريليون دولار، للمرة الأولى في تاريخها.
ووفقًا للموقع، فإن القيمة السوقية لشركة فيسبوك، بلغت 1.008 تريليون دولار.

وأشار "ذا فيرج" إلى أن شركة "فيسبوك" هي الوحيدة، من بين الشركات التي تخطت قيمتها التسويقية تريليون دولار، التي تم تأسيسها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما يجعلها الأحدث بين هذه الشركات.

هذا المحتوى من

فيسبوك القيمة التسويقية لفيسبوك منصات التواصل الاجتماعي

الخبر التالى:

سوريا وإيران تبحثان العلاقات الاستراتيجية ومسار استانا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
376

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

430

متعافون اليوم

280770

إجمالي الإصابات

16125

إجمالي الوفيات

210482

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:33 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا