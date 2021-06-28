القيمة التسويقية لفيسبوك تتخطى تريليون دولار

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن القيمة السوقية لشركة "فيسبوك" الأمريكية (Facebook) عملاق منصات التواصل الاجتماعي، تخطت التريليون دولار، للمرة الأولى في تاريخها.

ووفقًا للموقع، فإن القيمة السوقية لشركة فيسبوك، بلغت 1.008 تريليون دولار.

وأشار "ذا فيرج" إلى أن شركة "فيسبوك" هي الوحيدة، من بين الشركات التي تخطت قيمتها التسويقية تريليون دولار، التي تم تأسيسها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما يجعلها الأحدث بين هذه الشركات.