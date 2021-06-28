الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق ردا من واشنطن حول "هجمات إلكترونية"

موسكو- (أ ش أ):

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده أرسلت أكثر من 40 رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حول هجمات إلكترونية على هياكل ومؤسسات روسية، لكنها لم تتلق أي جواب.

وأضاف ريابكوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - أن هذه المسألة تم التطرق إليها في القمة التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، في جنيف، متابعا: "وبالتحديد تم التطرق إلى هجوم إلكتروني باستخدام قدرات الإنترنت على نظام الرعاية الصحية في منطقة فورونيج الروسية".

ووصف ريابكوف هذا النهج بأنه غير مقبول، قائلا: "تعتقد الولايات المتحدة لسبب ما أنه يجب علينا الرد على جميع مزاعمهم، لكنهم ببساطة لا يتفاعلون مع مطالبنا"، مشيرا إلى أن هذا النهج لن يؤدي إلى تحقيق تقدم في العلاقات الثنائية.