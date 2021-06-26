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التحالف العربي يدمر مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

10:39 م السبت 26 يونيو 2021
التحالف العربي يدمر مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

قوات التحالف العربي

وكالات:

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم السبت، تدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي، باتجاه المملكة.

وذكر تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، أن "التحالف دمر طائرتين مُسيرتين مفخختين أطلقتهما الحوثيين باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية".

واتهم التحالف ميليشيات الحوثي بـ"الاستمرار في استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكداً "اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

وتقود السعودية، منذ مارس2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها ميليشيات الحوثي أواخر 2014.

التحالف العربي السعودية طائرة مسيرة ميليشيات الحوثي

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