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العالم: إعطاء 2.86 مليار جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

01:15 م السبت 26 يونيو 2021
العالم: إعطاء 2.86 مليار جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

لقاح كورونا

واشنطن- (د ب أ):

أفادت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، السبت، بأنه تم على مستوى العالم إعطاء ما إجماليه 2.86 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبلغ أحدث معدل للتطعيم ما يقدر بنحو 43 مليون جرعة في اليوم على أساس التبليغ بذلك، وبمتوسط 7 أيام.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 180.4 مليون حالة، والوفيات إلى 3.91 مليون شخص.

لقاحات كورونا جامعة جونز هوبكنز الأمريكية فيروس كورونا واشنطن

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