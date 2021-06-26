Masrawy logo white

البرازيل تسجل أكثر من 79 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

08:49 ص السبت 26 يونيو 2021
البرازيل تسجل أكثر من 79 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أرشيفية

برازيليا- (أ ش أ):
سجلت البرازيل 79 ألفا و277 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 18 مليونا و322 ألفا و760 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الالكتروني اليوم /السبت/ - بأنه تم تسجيل 2001 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 511 ألفا و142 شخصا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.​

هذا المحتوى من

فيروس كورونا البرازيل حالات وفاة

الخبر التالى:

ألمانيا تسجل 592 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا