البرازيل تسجل أكثر من 79 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

برازيليا- (أ ش أ):

سجلت البرازيل 79 ألفا و277 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 18 مليونا و322 ألفا و760 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الالكتروني اليوم /السبت/ - بأنه تم تسجيل 2001 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 511 ألفا و142 شخصا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.​