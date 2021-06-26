مدينة سيدني الأسترالية تدخل في إغلاق لمدة أسبوعين

سيدني- (د ب أ):

تدخل مدينة سيدني الأسترالية في إغلاق لمدة أسبوعين اعتبارا من مساء اليوم السبت، في محاولة لوقف تفشي حالات الإصابة العنقودية بفيروس كورونا.

وأصدرت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز أوامر البقاء في المنازل لبعض مناطق المدينة أمس الجمعة، لكنها قررت توسيع الإجراءات لتشمل المدينة بأكملها والمناطق المحيطة بها اليوم السبت.

وستدخل منطقة سيدني الكبرى ومناطق "بلو ماونتنز"والساحل الأوسط "سنترال كوست" و"ولونجونج" القريبة إغلاقا حتى منتصف ليل الجمعة 9 يوليو، حسبما قالت رئيس وزراء الولاية جلاديس بيريكليان في مؤتمر صحفي

ولا يسمح بالخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة مثل الخروج للعمل أو تلقي الرعاية الطبية والتسوق وممارسة الرياضة في الهواء الطلق.