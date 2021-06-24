Masrawy logo white

أوكرانيا تفرض عقوبات على أكبر منتج للتيتانيوم في العالم

10:17 م الخميس 24 يونيو 2021
أوكرانيا تفرض عقوبات على أكبر منتج للتيتانيوم في العالم

أوكرانيا

كييف - (د ب أ):

فرضت أوكرانيا اليوم الخميس، عقوبات على شركة "فسمبو أفيسما" الروسية أكبر منتج للتيتانيوم في العالم.

ووفقا لمرسوم أصدره الرئيس فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف اليوم الخميس ، تطبق قيود غير محدودة على شركة "فسمبو أفيسما" التي يقع مقرها الرئيسي في الأورال .

كما وقعت كييف عقوبات على سيرجى تشيميزوف المدير العام لشركة روستيخ ونائبه مايكل شيلكوف لفترة غير محدودة .

وتم تبرير العقوبات بسبب عمليات التسليم إلى مصنعي الأسلحة الروس والأنشطة في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، التي ضمتها روسيا إليها منذ عام 2014.

ويعتبر المحامون الإجراءات التي فرضها زيلينسكي بشكل منتظم على الأوكرانيين والشركات الأوكرانية هذا العام تعسفية وغير قانونية .

أوكرانيا فرض عقوبات التيتانيوم شركة فسمبو أفيسما

الخبر التالى:

وزير الاقتصاد الألماني يرحب باحياء العلاقات مع الولايات المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
466

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

559

متعافون اليوم

278761

إجمالي الإصابات

15967

إجمالي الوفيات

207411

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الحرارة لـ72 ساعة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا