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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرات مفخخة

10:43 م الأربعاء 23 يونيو 2021
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرات مفخخة

طائرة مسيرة

الإمارات - (أ ش أ)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية؛ المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية بالسعودية، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسما، لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة، يعد تصعيدا خطيرا ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد، ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

هذا المحتوى من

الحوثيون الطائرات المفخخة السعودية الإمارات الحرب اليمنية

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