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"حميميم": تسجيل 37 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في إدلب

10:57 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
"حميميم": تسجيل 37 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في إدلب

جبهة النصرة

سوريا - (أ ش أ)

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال فاديم كوليت، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" ارتكبوا 37 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب السورية.

وقال فاديم كوليت، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء: "في منطقة وقف التصعيد في إدلب سجلنا 37 انتهاكًا مصادرها مواقع جماعة جبهة النصرة، بينها 31 رصدها الجانب السوري، توزعت على 19 انتهاكًا في محافظة إدلب، و10 في محافظة اللاذقية، و2 في محافظة حلب، و6 في محافظة حماة".

وفي وقت سابق، أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن المسلحين يخططون لتنفيذ هجمات باستخدام مواد سامة واتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية.

هذا المحتوى من

جبهة النصرة سوريا وقف إطلاق النار إدلب

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