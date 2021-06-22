الصين: استخدام أكثر من مليار جرعة من لقاحات كورونا

بكين - أ ش أ

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنه تم استخدام ما يقرب من 1.05 مليار جرعة من لقاحات كورونا في التطعيم بأنحاء الصين حتى يوم أمس الإثنين، وذلك وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وكانت اللجنة قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي ما تم تسجيله من إصابات في البر الرئيسي الصيني بلغ 91 ألفا و639 حالة حتى أمس، بما في ذلك 512 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج، 17 منهم في حالة خطيرة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 86 ألفا و481 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 4636 حالة.