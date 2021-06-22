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شكري وأبوالغيط يتوجهان إلى ألمانيا لحضور مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا

03:28 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
شكري وأبوالغيط يتوجهان إلى ألمانيا لحضور مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا

سامح شكري

برلين- (د ب أ):

توجه سامح شكري وزير الخارجية، وأحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية، الثلاثاء، إلى ألمانيا للمشاركة في فعاليات مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا المُزمع انطلاقها غدًا.

ويبحث المؤتمر آخر التطورات على الساحة الليبية، ودعم استقرار الأوضاع في ليبيا.

وأكد الوزير شكري أكد خلال اجتماعه بالقاهرة مؤخرا مع وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، أن مؤتمر "برلين 2"يمثل دعما لتفعيل المؤسسات الليبية، وفرصة لتنفيذ مبادرة الحكومة الليبية وتحقيق استقرار البلاد.

وينضم أبوالغيط إلى وفد الجامعة الذي غادر إلى ألمانيا بالأمس برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد.

كان مؤتمر برلين الأول بشأن ليبيا عقد في 19 يناير 2020 بحضور عدد من قيادات ليبيا والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

سامح شكري أحمد أبوالغيط ألمانيا مؤتمر برلين 2 حول ليبيا ليبيا

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