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الشرطة العراقية تعتقل إرهابيين اثنين في صلاح الدين

11:58 ص الثلاثاء 22 يونيو 2021
الشرطة العراقية تعتقل إرهابيين اثنين في صلاح الدين

الشرطة العراقية

بغداد - أ ش أ

اعتقلت قيادة الشرطة الاتحادية بالعراق، اليوم الثلاثاء، إرهابيين اثنين في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، ألقت قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية القبض على اثنين من المطلوبين قضائياً وفق أحكام المادة 4 (إرهاب) في منطقة "النهرين" بناحية الضلوعية بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت أن "العملية تمت بعد توفر معلومات حول الإرهابيين، وبعد التحري تم تحديد الأهداف واستدراجهما وإلقاء القبض عليهما، وبعد مطابقة المعلومات المدرجة بقاعدة البيانات الاستخبارية تبين أنهم أشقاء ومنتمين للجماعات الإرهابية ومن المنفذين لعدد من العمليات التي استهدفت القوات الأمنية"، مؤكدة أنه تم تسليمهما إلى جهات التحقيق.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قد القت أمس الإثنين القبض على إرهابيين اثنين جنوبي العاصمة بغداد.

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الشرطة العراقية بغداد الإرهاب

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