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زعيم كوريا الشمالية يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب

10:46 ص الثلاثاء 22 يونيو 2021
زعيم كوريا الشمالية يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب

كيم جونج أون

طهران- (د ب أ):

بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون برسالة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي هنأه فيها بانتخابه رئيسا جديدا لإيران.

وقال الزعيم الكوري الشمالي في رسالته: "بالنيابة عن كوريا الشمالية حكومة وشعبا، أتقدم بأصدق التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسا جديدا لإيران. فوزك في الانتخابات يدل على ثقة وتوقعات الشعب الإيراني العميقة منك"، حسبما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأكد على ضرورة التعاون وأهمية العلاقات الودية بين البلدين، متمنيا لرئيسي التوفيق في بناء إيران قوية.

كيم جونج أون إيران كوريا الشمالية إبراهيم رئيسي

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