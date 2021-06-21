نائب عمدة موسكو: لم نرصد أي تحسن في الوضع المتعلق بكورونا في المدينة

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت نائب عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا، أن سلطات العاصمة لم ترصد أي تحسن في الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في المدينة.

وقالت راكوفا - في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين - "للأسف، لم نشهد أي تحسن في الوضع فيما يخص فيروس (كورونا) في المدينة"، موضحة أن قرار فرض التطعيم الإلزامي ضد فيروس "كورونا" للموظفين في قطاع الخدمات الاجتماعية في موسكو يطال إجمالا أكثر من مليوني شخص قد خضع بعضهم للتطعيم.

وكانت سلطات العاصمة موسكو قد حذرت في وقت سابق من خطر استنزاف القدرة الاستيعابية لمستشفيات العاصمة، مشيرة إلى أن سلطات موسكو خصصت طاقات هائلة لتطعيم المواطنين ضد (كوفيد 19)، بما في ذلك فتح مراكز تطعيم في مستشفيات ومراكز تجارية ومتنزهات وغيرها من الأماكن العامة.

يُذكر أن روسيا سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 17378 إصابة بالفيروس التاجي، منها 7584 إصابة في العاصمة موسكو؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى خمسة ملايين و334 ألفا و204 حالات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر مؤخرا من أن المخاطر التي يجلبها فيروس كورونا للبشر، لم تكتشف بالكامل حتى الآن.. داعيا المواطنين مجددا إلى التطعيم على أوسع نطاق ممكن ضد العدوى.