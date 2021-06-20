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مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي المناطق المدنية بجنوب السعودية

08:02 م الأحد 20 يونيو 2021
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي المناطق المدنية بجنوب السعودية

ميليشيا الحوثي

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت مصر، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتي تم اعتراضها بنجاح من قبِل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر مُجددًا -في بيان لوزارة الخارجية - وقوفها بجانب الشقيقة السعودية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن بالمنطقة.

هذا المحتوى من

ميليشيا الحوثي السعودية الطائرات المفخخة وزارة الخارجية المصرية

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