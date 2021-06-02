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غرق أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني بعد اندلاع حريق فيها

11:47 ص الأربعاء 02 يونيو 2021
غرق أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني بعد اندلاع حريق فيها

ارشيفية

طهران - (د ب أ):

غرقت سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، في خليج عمان جنوب البلاد عقب حريق شب فيها أمس.

ونقلت وكالة "تسنيم"الإيرانية عن بيان للقوات البحرية أن السفينة اللوجستية والتدريبية "خارك" كانت في مهمة تدريبية في أعالي البحار قبل أيام قليلة، وذلك قبل عودتها إلى ميناء جاسك حيث تعرضت إحدى منظوماتها لحريق سرعان ما انتشر في جميع أنحائها .

ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، حيث تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم والمتدربين .

وتعد خارك أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني. وتزن السفينة العملاقة 33 ألف طن. وكان تم استبدال المراجل وأنظمة الدفع بصورة كاملة في هذه السفينة، كما أن منظومات ومعدات أخرى جرى تطويرها.

ويبلغ طولها 207 أمتار وعرضها 26.5 مترا وسرعتها 39.8 كيلومترا في الساعة. وتضم السفينة منصة لهبوط المروحيات كما تحمل على متنها أربعة مدافع وأربعة رشاشات من عيار 12.7 مليمترا.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" فإن البحرية الإيرانية استخدمت السفينة في مهام دعم وتدريب لفترة تزيد على أربعة عقود.

الجيش الإيراني غرق سفينة دعم لوجستي البحرية الإيرانية

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