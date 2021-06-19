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التحالف: تدمير 7 طائرات حوثية في الأجواء اليمنية قبل وصولها للسعودية

03:23 م السبت 19 يونيو 2021
التحالف: تدمير 7 طائرات حوثية في الأجواء اليمنية قبل وصولها للسعودية

إسقاط طائرة مسيرة

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، السبت، عن اعتراض وتدمير سبع طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية من المملكة ، معلنة أنه تم تدميرها جميعا في الأجواء اليمنية.

وقال التحالف إن القوات الجوية اعترضت ودمرت سبع طائرات بدون طيار مفخخة، مشيرًا إلى أن عملية الاعتراض تمت بنجاح في الأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" الرسمية.

وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية في وقت سابق اليوم من تدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المدنيين في منطقة خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية وهو ما تصاعد مؤخراً بشكل لافت.

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