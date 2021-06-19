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الهند تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة و1647 وفاة بفيروس كورونا

08:42 ص السبت 19 يونيو 2021
الهند تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة و1647 وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي- (أ ش أ):
سجلت الهند 60 ألفا و753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29 مليونا و823 ألفا و546 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم السبت - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 1647 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 385 ألفا و173 حالة.

وأفادت بأن 97 ألفا و743 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 28 مليونا و678 ألفا و390 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 760 ألفا و19 حالة.

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إجمالي المتعافين

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