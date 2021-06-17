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مقاتلات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة للمرة الثانية خلال يومين

11:59 م الخميس 17 يونيو 2021
مقاتلات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة للمرة الثانية خلال يومين

مقاتلات الاحتلال

غزة - (د ب أ):

شنت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة للمرة الثانية خلال يومين بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع تدريب لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شمال وجنوب قطاع غزة دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وشنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة فجر أمس الأربعاء لأول مرة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية قبل ثلاثة أسابيع بوساطة مصرية.

وفي حينه قالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعين للتدريب تابعين لكتائب القسام في جنوب قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

وأعلنت مصر في 21 مايو اتفاقا لوقف إطلاق النار بعد جولة تصعيد عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمرت 11 يوما وخلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل.

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