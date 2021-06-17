العربية: مصر أجلت لقاءات مع تركيا بسبب عدم تنفيذها بعض شروطها ومطالبها

وكالات:

قالت قناة "العربية"، الخميس، إن "مصر أجلت لقاءات جديدة مع تركيا بسبب عدم تنفيذ شروط ومطالب مصرية".

وأفادت بأن "القاهرة تتمسك بتسلم عدد من المطلوبين من تركيا رغم رفض أنقرة".

وأشارت إلى أن" تركيا ترفض المطالب المصرية بتخفيض عدد قواتها في ليبيا".

وذكرت أن "مصر ربطت بين سحب القوات التركية من ليبيا واستئناف اللقاءات الأمنية".

وأوضحت أن "القاهرة تطالب بتعهدات تركية مكتوبة باحترام سيادة ليبيا".

والأسبوع الماضي، أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن علاقة تركيا مع مصر "متجذرة"، موضحا أن "الاستخبارات والخارجية في الدولتين على تواصل دائم".

وقال الحزب، إنه سيركز على "قضايا ملموسة خلال المباحثات المتبادلة مع مصر"، داعيًا إلى ضرورة "مناقشة مستقبل ليبيا وقضية شرق المتوسط مع مصر".