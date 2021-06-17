الكرملين: القمة الروسية- الأمريكية في جنيف ناقشت الملف السوري

موسكو- أ ش أ:

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أنه جرت مناقشة الملف السوري خلال القمة الروسية الأمريكية في جنيف أمس الأربعاء.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريح صحفي لإذاعة "صدى موسكو"، الخميس: "لقد تم بحث المسألة السورية خلال قمة الرئيسين بوتين وبايدن، ولكنني لن أتطرق للتفاصيل لأن جلسة المفاوضات كانت مغلقة".

وأضاف بيسكوف: "على الرغم من أن العلاقات الثنائية تمر بفترة صعبة للغاية إلا أن القوات الروسية والأمريكية مستمرة في الحوار حول سوريا"، مؤكدا أن هذا الحوار مهم للغاية . وتابع المتحدث الصحفي للكرملين:" يتعين الإبقاء على هذا الحوار للحفاظ على الأمن لأن جيش البلدين يوجد في نفس المكان".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن عقدا القمة الأولى بينهما أمس الأربعاء في العاصمة السويسرية جنيف، وتباحثا حول العديد من القضايا العالقة بين البلدين.