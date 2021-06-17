الصين تطلق أول مركبة مأهولة لبناء محطة الفضاء

بكين- (بي بي سي):

انطلقت أول مركبة فضائية صينية مأهولة منذ ما يقرب من خمس سنوات من صحراء جوبي - في خطوة تاريخية نحو جعل بكين قوة فضائية رئيسية.



تتجه المركبة الفضائية التي تحمل ثلاثة رواد فضاء إلى الوحدة الأساسية لمحطة تيانخه في مهمة تستمر ثلاثة أشهر، وكانت قد دخلت المدار في نيسان. ومن المقرر أن تستمر مهمة الرواد هناك ثلاثة أشهر.



ويقول المراسلون إن الإطلاق دليل آخر على تنامي ثقة الصين وقدرتها في مجال الفضاء.



فقد جمعت الصين في الأشهر الستة الماضية من سطح القمر عينات من الصخور والتربة وأعادتها إلى الأرض، وأنزلت روبوتا بست عجلات على المريخ.



أطلقت المركبة الفضائية على متن صاروخ لونغ مارش - 2 إف، وهذه هي المهمة السابعة المأهولة إلى الفضاء، والمهمة الأولى في بناء محطة الفضاء الصينية.



وبعد دخول المدار، ستلتحم مركبة الفضاء شنتشو-12 مع تيانخه، الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية في المدار، لتشكل مجمعا مع تيانخه ومركبة الشحن تيانتشو-2. وسيتمركز رواد الفضاء في الوحدة الأساسية.



وتخطط الصين لاجراء ست مهمات أخرى، بما فيها اطلاق وحدتي مختبر ومركبتين للشحن ومركبتين مأهولتين، في عام 2022 لإكمال بناء محطة الفضاء.