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وزراء خارجية الخليج يرفضون أي إجراء يمس بحقوق مصر والسودان المائية

07:00 م الأربعاء 16 يونيو 2021
وزراء خارجية الخليج يرفضون أي إجراء يمس بحقوق مصر والسودان المائية

مجلس التعاون الخليجي

الرياض - (د ب أ)

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم اليوم الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض رفضهم أي إجراء يمس بحقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل من قبل إثيوبيا.

وعبر الوزراء، في بيان صادر عنهم، عقب اجتماعهم العادي اليوم الأربعاء بالرياض "عن رفضهم التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، مشيرًا إلى أنهم يرفضون أي إجراء يمس بحقوق مصر والسودان المائية".

وجدد أمين عام مجلس التعاون نايف الحجرف، ترحيبه في البيان الختامي للاجتماع، بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ووقف إطلاق النار من أجل العودة إلى المفاوضات بين أطراف النزاع.

كما انتقد المجلس الوزاري إعاقة وصول الفريق الأممي إلى السفينة صافر قبالة الحديدة، اليمن، محملاً الميليشيات الحوثية مسؤولية أي تسرب للنفط منها، ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية في البحر الأحمر.

مجلس التعاون الخليجي حقوق مصر والسودان المائية الرياض

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